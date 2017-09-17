Çukurca’da 3 Terörist Etkisiz Hale Getirildi, 4 Terörist Teslim Oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hakkari Çukurca'da bölücü terör örgütü 3 teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini, Şırnak Silopi'de...

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hakkari Çukurca'da bölücü terör örgütü 3 teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini, Şırnak Silopi'de ise 4 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

TSK, Hakkari Çukurca'da, üs bölgelerine silahlı saldırı için hareket halinde oldukları keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı 3 teröristin düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Diğer yandan, Şırnak Silopi'de, Irak'ın kuzeyindeki bölücü terör örgütü barınma alanlarından kaçan 4 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.