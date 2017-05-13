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Çukurca’da Pkklı Terörist Etkisiz Hale Hale Getirildi

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Çukurca’da Pkklı Terörist Etkisiz Hale Hale Getirildi
Hakkari'nin Çukurca ilçesi sınırları içerisinde bulunan Güvendağ Üs Bölgesinde sızmaya çalışan 7 PKK terör örgütü üyesinin öldürüldüğü belirtildi.

Hakkari'nin Çukurca ilçesi sınırları içerisinde bulunan Güvendağ Üs Bölgesinde sızmaya çalışan 7 PKK terör örgütü üyesinin öldürüldüğü belirtildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "12.05.2017 günü İlimiz Çukurca İlçesi Güvendağ Üs Bölgesinde bulunan görevlilerimizce icra edilen sınır gözetleme faaliyeti esnasında Kuzey Irak bölgesinden sızma girişiminde bulunan 7 bölücü terör örgütü mensubu Bayraktar İnsansız hava Aracı (İHA) ile tespit edilmiş olup; F-16 savaş uçakları ve topçu atışlarıyla 7 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Yaşanan temasta 3 askeri personel hafif şekilde yaralanmış, yaralanan askeri personeller Hakkari Devlet Hastanesine sevk edilmiş olup; tedavilerine başlanılmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

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