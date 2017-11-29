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Çukurcalı Öğrenciler İstanbul’dan Mutlu Döndü

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Çukurcalı Öğrenciler İstanbul’dan Mutlu Döndü
İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Biz Anadolu'yuz" projesi kapsamında İstanbul'daki geziden dönen Çukurcalı öğrenciler ilçeye döndü.

İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Biz Anadolu'yuz" projesi kapsamında İstanbul'daki geziden dönen Çukurcalı öğrenciler ilçeye döndü.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinden 35 öğrenci ve 2 öğretmenden oluşan kafile, bir hafta önce "Biz Anadolu'yuz" projesi kapsamında İstanbul'da misafir edildi. İstanbul'un tarihi ve turistik yerlerini gezen Çukurcalı öğrenciler, ilçeye döndüler.

Gezi dönüşünde Kaymakam Temel Ayça ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ceyhan Doğan tarafından karşılanan öğrenciler, yaşadıkları heyecan ve deneyimlerini paylaştılar. Çocuklar, kendilerine sunulan imkanlardan dolayı memnuniyetlerini dile getirdiler.

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