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Çukurdan Kaçan Araç Takla Attı: 6 Yaralı

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Çukurdan Kaçan Araç Takla Attı: 6 Yaralı
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde sürücüsü çukurdan kaçmak için manevra yapınca savrulan araç takla attı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde sürücüsü çukurdan kaçmak için manevra yapınca savrulan araç takla attı. Kazada 2'si ağır olmak üzere 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ceylanpınar'dan Akçakale istikametine doğru seyreden Mustafa U. yönetimindeki 65 NR 245 plakalı araç, yolun 35. kilometresinde takla attı. Yolda bulunan çukura girmemek için sürücünün manevra yapması sonucu meydana gelen kazada sürücü Mustafa U. ile araçta bulunan Halil D., Mahmut A., Hasan D., İbrahim A. ve İsa T. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırıldı. İki yaralı ise tedbir amaçlı Şanlıurfa'ya sevk edildi. Jandarma ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı.

Kazadan yara almadan kurtulan Mahmut Akbaba, kaza sırasında birkaç kişinin aracın dışına savrulduğunu belirterek, "Önümüze bir çukur çıktı. Çukurdan kaçalım derken çukura vurduk ve araç zikzak yapmaya başladı. Şoförümüzün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından araç devrildi" dedi.

Kazadan sonra aracın içinden çıkıp arkadaşlarını sakinleştirmeye çalıştığını söyleyen Akbaba, "Daha sonra TİGEM çalışanları geldi. Ambulansı ve jandarmayı aradılar" diye konuştu.

Kaza yapan araçta Suriye sınırına duvar inşa eden firmada çalışan kalıp işçilerinin olduğu iddia edildi.

Çukurdan Kaçan Araç Takla Attı: 6 Yaralı

Çukurdan Kaçan Araç Takla Attı: 6 Yaralı

Çukurdan Kaçan Araç Takla Attı: 6 Yaralı

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