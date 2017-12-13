Çukurova Belediyesi’nden Her Sabah Çorba İkramı

Çukurova Belediyesi, her sabah vatandaşlara sıcak çorba ikram ediyor.

Çukurova Belediyesi, her sabah vatandaşlara sıcak çorba ikram ediyor.

Hafta içi her sabah 07.00 ile 08.30 saatleri arasında Duygu Cafe Durağında gerçekleşen çorba ikramı vatandaşları sevindirdi.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, çorba dağıtımına, güne erken başlayan esnaf, işine yetişmek isteyen vatandaşların ve özellikle öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiğini belirtti.

İkram çeşmesiyle, yaz ve kış döneminde Adana halkına ikramlarda bulunulduğunu vurgulayan Çetin, "Hayır ve ikram, kültürümüzün bir parçası. İkram çeşmelerimizle, bu kültürümüzü daha geniş kitlelere taşıyoruz. Kışın sabahın erken saatlerinden itibaren çeşmeden çorbalar akıyor. Bu soğuk havada, vatandaşlarımızın içini ısıtıyoruz. Vatandaşlarımız tarafından ilgi gören bu uygulamamızı uzun zamandır devam ettiriyoruz. Çukurova Belediyesi olarak, halkımıza hizmet etmek için çalışıyor ve projelerimizi hayata geçiriyoruz. Alt-üst yapıdan, kültürel, sanatsal ve sosyal projelere kadar geniş bir çerçevede hizmet sunuyoruz" dedi.