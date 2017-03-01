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Çukurova’da Açılışlar Başladı

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Çukurova’da Açılışlar Başladı
Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği (DABB) ve Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Çukurova Belediyesi'nin Huzurevleri Mahallesi'nde yapımını tamamladığı...

Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği (DABB) ve Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Çukurova Belediyesi'nin Huzurevleri Mahallesi'nde yapımını tamamladığı Şehit Topçu Astsubay Bayram Erbaş Spor Tesisi ve Çocuk Parkı'nın açılışını şehidin ailesi, semt sakinleri ve çocuklarla birlikte yaptı. Açılışta konuşan Başkan Çetin, "Çukurova'mızı güzelleştirmeye, sizlerle kucaklaşmaya ve var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Görev süremizin sonunda halkımızın karşısına verdiğimiz tüm sözleri yerine getirmiş olarak alnımız ak, başımız dik çıkacağız" dedi.

Çok sayıda vatandaşın katıldığı açılışa CHP Seyhan İlçe Başkanı Abeydullah Kolcu, CHP Çukurova İlçe Başkanı Yüksel Erdoğan, meclis üyeleri, muhtarlar ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Şehit annesi'nden Çetin'e teşekkür

Açılışta konuşan CHP Çukurova İlçe Başkanı Yüksel Erdoğan, gençlere böyle bir tesis kazandırdığı için Başkan Çetin'e teşekkür ederek, "Türkiye'de ilkleri gerçekleştiren Çukurova Belediye Başkanımız Soner Çetin'e teşekkür ediyorum. Buraya böyle bir tesis kazandırdığı ve bu tesise şehidimizin adını verdiği için ayrıca kutluyorum. Şehitlerimizin olmadığı bir dünya diliyorum" dedi.

Şehit Topçu Astsubay Bayram Erbaş'ın annesi Tenzile Erbaş ise, "Oğlumu kaybedeli tam 20 yıl oldu. Oğlum bu tesisle hiçbir zaman unutulmayacak. Bugün çok gururluyum. Başkanımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Huzurevleri Mahallesi Muhtarı Mustafa Karaçor ve Adana İdman Yurdu Spor Kulübü Başkanı Metin Taylancı da Başkan Çetin'e semt sakinleri ve sporcular adına teşekkür etti.

"Çukurova Türkiye'ye örnek bir ilçedir"

Mesai kavramı olmadan, gece gündüz çalıştıklarını ifade eden Başkan Çetin, "Göreve geldiğimiz 7'nci aydan itibaren açılışlarımızı yapmaya başladık. Bugüne kadar 49 yeni park yapıp, 17 parkımızı yeniledik. 66 parkta emeğimiz, imzamız var. Çukurova'da bulunan 183 parkın 66'sına henüz üç yıl dolmadan imzamızı attık. Şu an yapımı devam eden 10 ayrı park daha açacağız. Çukurova ilçemiz Türkiye'nin en gelişmiş ve kişi başına düşen yeşil alanın en fazla olduğu ilçelerden biri. Çukurova ilçemiz, Adana'mızın gözbebeği. Yaşayanları, mekanları ve yeşil alan miktarıyla Türkiye'nin örnek bir ilçesidir" dedi

Huzurevleri'ne semt kreşi

Olağan belediyecilik hizmetlerinin eksiksiz devam ettiğini aktaran Çetin, "Projelerimiz, hizmetlerimiz hız kesmeden devam edecek. Durmadan dinlenmeden çalışmalarımıza devam ediyoruz. Huzurevleri Mahallesi'ndeki eksiklikleri biliyorum. Kapalı semt pazarının yapımı hızla devam ediyor. Halkımızın merakla beklediği, çok talep edilen semt kreşimizi Huzurevleri Mahallemize kazandıracağız. Buradan sözünü veriyorum. Çukurova'mızı güzelleştirmeye, sizlerle kucaklaşmaya ve var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Görev süremizin sonunda halkımızın karşısına verdiğimiz tüm sözleri yerine getirmiş olarak alnımız ak, başımız dik çıkacağız" şeklinde konuştu.

Çocukların ve sporcuların yoğun ilgi gösterdiği Çetin, beraberindekiler ile tesisi gezdi, sporcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Çukurova’da Açılışlar Başladı

Çukurova’da Açılışlar Başladı

Çukurova’da Açılışlar Başladı

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