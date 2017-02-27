Çukurova’nın İlk Mentorları Sertifikalarını Aldı

Girişimcilik Ekosistemi Derneği'nin düzenlediği "Mentor Yetiştirme Eğitimi'ne katılan işadamları, profesyonel yöneticiler ve akademisyenler sertifikalarını...

Girişimcilik Ekosistemi Derneği'nin düzenlediği "Mentor Yetiştirme Eğitimi'ne katılan işadamları, profesyonel yöneticiler ve akademisyenler sertifikalarını aldı.

İnovatif ve katma değeri yüksek iş fikirleri olan girişimci adaylarını yatırımcı ve destek kurumlarıyla buluşturarak markalar çıkarmayı hedefleyen Girişimcilik Ekosistemi Derneği'nin (GED) ilk mentorları sertifikalarını aldı. "Mentor Yetiştirme Eğitimi" başlıklı çalışma, Çukurova Kalkınma Ajansı'nın (ÇKA) desteğiyle gerçekleşti. Aralarında iş dünyası temsilcileri ve akademisyenlerin bulunduğu 30 kişinin mentor sertifikası aldığı törende konuşan GED Başkanı Esra Özden, "Yola dünya markaları çıkarmak için çıktık. Tarih yazmak istiyoruz" dedi. Özden, Türkiye'de ilk kez bir bölgenin, girişimcisini yetiştirmek için organize olduğunu kaydetti.

Kendilerinden söz ettirecekler

Başkan Özden, "İş dünyasının ve üniversitelerimizin başarılı temsilcileri, girişimcilere rehberlik yapmak için gönüllü oldu. Bir taraftan yenilikçi iş fikri olan gençlere girişimcilik eğitimi veriyor, diğer taraftan onlara mentor ve melek yatırımcı hazırlıyoruz. Kurumlarımızın desteğini alan bu teşebbüsümüzün sonunda ülke ve dünya çapında adından söz ettiren girişimcilerimiz olacak" diye konuştu. Daha sonra Nuri Murat Avcı tarafından verilen eğitimde mentor adaylarına etkin dinleme, güçlü soru sorma, geri bildirim, iş modelleme gibi konularda bilgi verildi. Eğitim, Seyhan Otel'de gerçekleştirildi.

Nasıl yararlanılacak?

GED'in çalışmasında, İnovatif iş planı GED kurullarınca uygun bulunan girişimciye uygun mentor veya mentorlar atanacak. İş fikrini mentorları desteğiyle yatırımcıya sunulabilir hale getiren girişimciye melek yatırımcı bulunması konusunda da yardımcı olunacak. GED Başkanı Esra Özden, çalıştırılan ekosistem çerçevesinde KOSGEB, İŞKUR, Kalkınma Ajansı ve yerel yönetimlerden destek alınacağını kaydetti. Özden, Çukurova'nın verimli topraklar, güçlü sanayi yapısına en değerli katkıyı artan girişimcilik ruhunun sağlayacağını söyledi.

İşte GED'in ilk mentorleri

Alper Tansuğ, Aysel Eyüpoğlu, Barış Avcı, Dilem Öcal, Ergin Turan, Esra Özden, Füsun Eminoğlu, Gülçin Soytürk, Gürtan Ergene, Hanife Körünoğlu, İbrahim Celal Çelebi, Doç Dr. İbrahim Efe Efeoğlu, Kaan Kozacıoğlu, Kazım Aktaş, Levent Yamaç, Yrd. Doç. Dr. M. Ali Burak Nakıboğlu, Mehmet Tüfekli, Mehmet Uluğtürkan, Dr. Müjde Doğan, Prof. Dr. Nazan Koluman, Osman Demirkol, Özlem Tör, Şahin Mangtay , Tezcan Altunordu, Utku Tansuğ, Ümit Özer Akyıldızlar ve Yusuf Cenk Dağsuyu.