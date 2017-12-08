Cuma Namazı Çıkışı Kudüs Kararı Protesto Edildi

Adana'da, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararı cuma namazı çıkışında protesto edildi.

Adana'da, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararı cuma namazı çıkışında protesto edildi.

Seyhan ilçesinde bulunan Kemeraltı Camisi'nde cemaat cuma namazı sonrası Trump'ın Kudüs kararını protesto etmek için toplandı. Cemaat ellerinde döviz, Türk ve Filistin bayraklarıyla "Katil ABD, Filistin'den defol" sloganları attı. Daha sonra grup adına Mahmut Eraslan yaptığı konuşmada, Kudüs'ün Filistin toprağı olmasına rağmen Trump'ın bu kararının kabul edilemez olduğunu, bütün Müslümanların birleşerek buna karşı durması gerektiğini söyledi.

Konuşmanın ardından dua edildi.

Protestoya AK Parti Adana milletvekilleri Fatma Gül Demet Sarı ve Tamer Dağlı da katıldı.