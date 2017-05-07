Cumhurbaşkanı Adayı Macron Sandık Başında

Fransa'da gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu kapsamında sandık başına giden Cumhurbaşkanı adayı Emmanuel Macron oyunu kullandı.

Fransa'da gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu kapsamında sandık başına giden Cumhurbaşkanı adayı Emmanuel Macron oyunu kullandı.

Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu bugün gerçekleştiriliyor. İkinci tura çıkan Marine Le Pen ve Emmanuel Macron, ikinci tur için bugün bir kez daha mücadele veriyor. Cumhurbaşkanı adayı Macron, eşiyle birlikte oyunu kullandı. Le Touquet'te kurulan sandıkta oyunu kullanan Macron, destekçilerinin büyük ilgisiyle karşılaştı. Oyunu kullandıktan sonra açıklama yapan Macron, "Oyumuzu kullandık ve kaderimizi bekliyoruz. Tüm vatandaşları, vatandaşlık haklarını kullanmak üzere oy kullanmaya çağırıyorum" dedi.

Sabah saatlerinde başlayan oy verme işlemi akşam saatlerinde son bulacak. İlk sonuçlar yerel saat ile 20.00'de verilmeye başlanacak.

Öte yandan son anket sonuçları Macron'u büyük fark ile galip gösterirken, katılımın düşük olacağı tahmin ediliyor.