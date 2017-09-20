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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gedikli’den Fed Faiz Kararı Değerlendirmesi

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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gedikli’den Fed Faiz Kararı Değerlendirmesi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Bülent Gedikli, "FED'in faizi arttıramadan bilanço daraltıyorum demesinin reel anlamda etkisi yok. Sözlü ve psikolojik yönlendirme...

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Bülent Gedikli, "FED'in faizi arttıramadan bilanço daraltıyorum demesinin reel anlamda etkisi yok. Sözlü ve psikolojik yönlendirme ile yönetmeye devam ediyorlar" dedi.

Bülent Gedikli, FED'in faiz kararı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. "FED'in faizi arttıramadan bilanço daraltıyorum demesinin reel anlamda etkisi yok" diyen Gedikli, bunun nedenlerini şöyle sıraladı:

"1-ABD şirketlerinin kasaları para dolu,likiditeyi piyasadan azaltması gibi bir durum oluşmayacak.

2-Faizi arttıramadığı için bir cazibesi olmayacak.

3-ABD ekonomisinin sorunu kasaları para dolu olan şirketlerin yatırımı yerelde yapmaması; çünkü talep yok, gelir adaletsizliği var."

Gedikli, faiz artışını masada tutuyor kısmının FED'in klasik sözle piyasaları yönetme tekniği olduğunu belirterek,"Reel ekonomi karlılığa bakar. ABD'de yatırım cazibesini giderek kaybediyor. Rezerv para dolar ile ticarete karşı başta Rusya ve Çin olmak üzere ülkelerin aldığı önlemler artacak. Dolayısıyla faiz arttırımı yapamaz, çünkü enflasyon hedefi tutmuyor, faiz arttırmadan cüzi bilanço azaltımının hiçbir etkisi yok" diye konuştu.

Bülent Gedikli, "FED'in kendi içinde bile çelişen, konsensüs sağlayamayan görüntüsü birçok ülkeyi ticarette yerel para kullanmaya ve bitcoin gibi yeni araçlarla alışverişe yönlendiriyor ki bu bitcoin meselesi ayrıca incelenmesi gereken bir konu. Türkiye olarak bizim yapacağımız, bizi cazip kılan sağlam bankacılık sistemimizi, üretim alt yapımızı, ticari ve siyasi ilişkililerimizi dengede götürmek olacaktır" dedi.

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