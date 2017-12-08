Cumhurbaşkanı Başdanışmanı’ndan Gençlere Tavsiyeler

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ayşe Türkmenoğlu, "Kepez'de Kariye Günleri'nde gençlere başarıyı yakalamanın püf noktalarını anlattı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ayşe Türkmenoğlu, "Kepez'de Kariye Günleri'nde gençlere başarıyı yakalamanın püf noktalarını anlattı.

Kepez Belediyesi'nin, Kepez Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle 3'üncüsünü Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde düzenlediği "Kepez'de Kariye Günleri'nin bu ayki konuğu, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ayşe Türkmenoğlu oldu.

Açılışta konuşan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, kariyer günleri programıyla, uzmanların bilgi birikimi sayesinde öğrencilere yeni ufuklar açıldığını söyledi. Öğrenciliği döneminde bu tip ortamlarda hep bulunmak istediğini belirten Tütüncü, "Hayatınızın bu yaşları, meslek ve üniversite seçimi gibi çok önemli kararlar arifesi. Yaşanmış tecrübeleri doğru şekilde sizlere aktarabilirsek, farklı bir ufuk çizmiş olacağız. Ayşe Türkmenoğlu, benim 15 yıl öncesi tanıdığım ve birlikte çalıştığım bir meslektaşım" dedi.

Gençliğinizi yaşayın vurgusu

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ayşe Türkmenoğlu ise kendini tanıtarak, kariyer merdivenlerini nasıl çıktığını anlattı. Öğrencilik yıllarının çok önemli olduğuna vurgu yapan Türkmenoğlu, sınavları geçerken gençliği de doyasıya yaşamak gerektiğini ifade etti. Bir yandan da en yakın arkadaşın gelecekteki bir rakip olabileceğinin altını çizen Türkmenoğlu, "İşe girerken, sınava girerken herkes sizin rakibiniz. Çalışıp görevlerimizi yerine getirirsek, gerisi tevekkül."

"Bizim şartlarımız iyi değildi"

Kendi yaşıtlarının eğitim şartlarının günümüzdeki kadar iyi olmadığını anlatan Ayşe Türkmenoğlu, Konya'da yetersiz sayıda öğretmenin olduğu bir köy okulunda okula başladığını söyledi. İlkokul 3'ncü sınıfa geldiğinde okuma-yazması olmadığı için öğretmenleri tarafından zeka testine tabi tutulduğunu anlatan Türkmenoğlu, "Beni ve diğer 2 arkadaşımı okuma güçlüğü çekenlerin olduğu ayrı bir sınıfa vermek istediler. Ama ben o sınıfta kaldım ve okul birincisi oldum. Ardından gittiğim diğer okullarda da başarılı oldum" diye konuştu.

"Üniversite tercihimi öğretmenim yaptı"

Okul birincisi olduğu lisede edebiyat alanında iyi olduğunu belirten Türkmenoğlu, kariyerini de edebiyat öğretmeninin belirlediğini söyledi. Öğretmeninin münazaralarda gösterdiği başarısı nedeniyle hukuk okumasını tavsiye ettiğini anlatan Türkmenoğlu, "Hocam kesinlikle hukuk okumalısın. O dönemde bu kadar üniversiteye hazırlık yoktu, hiçbir öğrenci bilinçli tercih yapmadı. Veliler yönlendirebilirdi. Annem ise öğretmen olmamı istemişti" dedi.

"İstanbul keyifli bir öğrenim şehri"

İstanbul'da üniversiteyi okuduğunu ve bu büyük şehrin öğrenciler için çok keyifli olduğunu belirten Türkmenoğlu, kendi kızına da İstanbul'da üniversite okumasını tavsiye ettiğini söyledi. Türkiye'nin her yerinden gelen öğrenciler sayesinde farklı gelenekleri ve kültürleri de öğrendiğini belirten Türkmenoğlu, "Büyük bir şehrin keşmekeşinin içinde ayakta kalmaya çalışıyorsunuz. Kişisel gelişiminize aileden uzakta okumak çok katkı koyuyor" diye konuştu.