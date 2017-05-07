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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü Telefonla Aradı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü Telefonla Aradı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü telefonla aradı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü telefonla aradı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, akşam saatlerinde 11. Cumhurbaşkanı Gül'ü telefonla arayarak babası Ahmet Hamdi Gül'ün vefatından dolayı taziyelerini iletti. Vefat haberinden müteessir olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın merhuma Allah'tan rahmet dilediği kaydedildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın Kayseri'de kılınacak cenaze namazına da iştirak edeceği öğrenildi.

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