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Cumhurbaşkanı Erdoğan 13. Eit Zirvesi’ne Katılmak İçin Pakistan’a Gidecek

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Cumhurbaşkanı Erdoğan 13. Eit Zirvesi’ne Katılmak İçin Pakistan’a Gidecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslamabad'ta düzenlenen 13. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Zirvesi'ne katılmak üzere 1 Mart 2017 tarihinde Pakistan'ı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslamabad'ta düzenlenen 13. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Zirvesi'ne katılmak üzere 1 Mart 2017 tarihinde Pakistan'ı ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İslamabad'ta düzenlenen 13. EİT Zirvesi'ne katılmak üzere 1 Mart 2017 tarihinde Pakistan'ı ziyaret edeceği belirtilerek, İslamabad Zirvesi'nde, Avrasya coğrafyasının önemli ekonomik işbirliği mekanizmalarından olan EİT'in önümüzdeki 10 yıla yönelik perspektifini ortaya koyacak kapsamlı kararlar almasının beklendiği bildirildi.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirvede hitapta bulunacağı ve liderlerle görüşmeler gerçekleştireceği kaydedilerek, "Görüşmelerde ikili ilişkilerin ele alınmasının yanı sıra, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" denildi.

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