  • BIST 88.830
  • Altın 144,433
  • Dolar 3,6361
  • Euro 3,8595
  • Samsun 4 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 1 °C
  • İzmir 10 °C
  • Ordu 5 °C
  • Sinop 5 °C
  • Giresun 5 °C
  • Amasya 2 °C
  • Rize 1 °C
  • Trabzon 4 °C

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2. Ordu Komutanlığını Ziyaret Etti

» »
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2. Ordu Komutanlığını Ziyaret Etti
MALATYA (İHA) –Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Malatya'da 2. Ordu Komutanlığını ziyaret etti.

MALATYA (İHA) –Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Malatya'da 2. Ordu Komutanlığını ziyaret etti.

Malatya Büyükşehir Belediyesi ziyaretinin ardından 2. Ordu Komutanlığını ziyaret eden Erdoğan'ı 2. Ordu Komutanı Korgeneral Metin Temel karşıladı. Girişte kendisini bekleyen vatandaşları selamlayan Erdoğan, daha sonra karargaha geçerek Korgeneral Metin Temel'den bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarım saat süren 2. Ordu Komutanlığı ziyaretin ardından helikopterle Malatya Erhaç Havaalanına oradan da Cumhurbaşkanlığı uçağıyla Ankara'ya döndü.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakanlar, Viranşehir’deki Saldırıda Yaralananları Ziyaret Etti18 Şubat 2017 Cumartesi 18:23
  • Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’den Referandum Açıklaması18 Şubat 2017 Cumartesi 17:43
  • Thy’nin Toronto Uçağında Bomba İhbarı18 Şubat 2017 Cumartesi 17:28
  • Kahramanmaraş’ta Atlı Kızak Ve Kızak Türkiye Şampiyonası18 Şubat 2017 Cumartesi 17:18
  • Şanlıurfa Valisi Ve Beraberindekiler, Hastanedeki Yaralıları Ziyaret Etti18 Şubat 2017 Cumartesi 17:13
  • Güreşen Develeri Onlarca Kişi Zor Ayırdı18 Şubat 2017 Cumartesi 16:58
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya’ya Geldi18 Şubat 2017 Cumartesi 16:33
  • Suriyeli Usame’nin Örnek Davranışı18 Şubat 2017 Cumartesi 16:18
  • Bakanlar, Viranşehir’deki Terör Saldırısında Yaralanan Vatandaşları Ziyaret Etti18 Şubat 2017 Cumartesi 16:18
  • Çamlıca Camii Kubbesine Konulan Hilal Havadan Görüntülendi18 Şubat 2017 Cumartesi 16:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti