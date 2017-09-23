Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 Ekim’de İran’a Gidiyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın Görevinden Ayrılması Ve İstifa Gerekçesinin Ne Olduğunun Sorulması Üzerine Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, “İstifa Kararı Şahsi Bir Karardır. Kadir Beyin İstifası, Siyas