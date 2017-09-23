Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 Ekim 2017 tarihinde İran'a bir ziyaret gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hasan Ruhani ile görüşmesi bekleniyor.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 Ekim’de İran’a Gidiyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 Ekim 2017 tarihinde İran'a bir ziyaret gerçekleştirecek.
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