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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 Ekim’de İran’a Gidiyor

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 Ekim’de İran’a Gidiyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 Ekim 2017 tarihinde İran'a bir ziyaret gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 Ekim 2017 tarihinde İran'a bir ziyaret gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hasan Ruhani ile görüşmesi bekleniyor.

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