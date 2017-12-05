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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7061 Sayılı Kanunu Onayladı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7061 Sayılı Kanunu Onayladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakanlar Kuruluna ileri saat uygulaması yapma yetkisinin verilmesini de içeren 7061 sayılı "Bazı Vergi Kanunları ile...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakanlar Kuruluna ileri saat uygulaması yapma yetkisinin verilmesini de içeren 7061 sayılı "Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"u onayladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, "7061 sayılı "Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Anayasanın 89'uncu maddesinin birinci fıkrası ile 104'üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilmiştir" denildi.

Söz konusu kanunla Bakanlar Kurulu, bir saati aşmamak kaydıyla ileri saat uygulaması yapmakla yetkilendirildi.

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