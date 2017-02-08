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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abd Başkanı Trump İle Görüştü

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abd Başkanı Trump İle Görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden görüşmeye ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın ABD Başkanı Sayın Trump'a başkanlık görevinde başarılar dilediği görüşmede, Türkiye ve ABD'nin her zaman birbirlerine ittifak bağlarıyla bağlı dost ve müttefik iki ülke oldukları vurgulanmıştır. İki lider, Türkiye ve ABD olarak, terörizmin her türüne karşı birlikte mücadeleye devam etme konusundaki kararlılıklarını teyit etmişlerdir" denildi.

Açıklamada, ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'ye olan desteğini ifade ettiği kaydedilerek şunlara yer verildi:

"ABD Başkanı Sayın Trump, ülkesinin stratejik ortağı ve NATO müttefiki olan Türkiye'ye desteklerini ifade ederek, DEAŞ'a karşı sürdürülen mücadeleye ülkemizin yaptığı tüm katkıları memnuniyetle karşıladıklarını belirtmiştir." (ME-GD)

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