IHAAW122436-SIY/05-12-2017 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacağı yönündeki iddialara sert çıkarak, "Sayın Trump, Kudüs Müslümanların kırmızı çizgisidir. Filistin halkının yaraları kanamaya devam ederken, her gün hak ihlalleri sürerken İsrail'e destek mahiyetinde böyle bir kararın alınması sadece uluslararası hukukun değil, aynı zamanda insanlık vicdanına vurulmuş ağır bir darbedir. Bu konunun sonuna kadar takipçisiyiz. Eğer böyle bir adım atılacak olursa 5-10 gün içerisinde İslam İşbirliği Teşkilatı Liderler Zirvesini İstanbul'da toplayacağız. Sadece bununla da kalmayacağız. Bu liderler zirvesiyle birlikte, tüm İslam dünyasını o zirvede hareketlendireceğiz. Amerika bütün işleri bitirdi de şimdi de bu mu kaldı? Şu anda Netanyahu İsrail'de kendi iç hesaplaşmalarını bitiremiyor. Biz, kesinlikle son ana kadar buradaki mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Kaldı ki bu bizim diplomatik ilişkilerimizi İsrail'le koparmaya kadar gidebilir. Amerika'yı bölgedeki sorunları daha da derinleştirecek böle bir adım atmaması konusunda buradan ikaz ediyoruz, böyle bir adım atamazsınız. Artık dünya bir bütündür. Bu bütünün içerisinde sizler ben istediğim gibi hareket ederim noktasında hareket ettiğinizde bölgede doğacak sıkıntıları göz ardı edemezsiniz" diye konuştu. 05.12.2017 12:24:36 TSI NNNN
- BIST 106.119
- Altın 158,385
- Dolar 3,8642
- Euro 4,5788
- Samsun 10 °C
- İstanbul 6 °C
- Ankara 3 °C
- İzmir 13 °C
- Ordu 12 °C
- Sinop 9 °C
- Giresun 13 °C
- Amasya 8 °C
- Rize 13 °C
- Trabzon 14 °C
- Mersin’de 60’ın Üzerinde Balık Çiftliği Kurulacak
- İranlı Mühendislerin Sağlık Durumları İyi
- Şehit Ailelerinin Torba Yasa Sevinci
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abd’nin Kudüs’ü İsrail’in Başkenti Olarak Tanıyacağı Yönündeki İddialara Sert Çıkarak, "Sayın Trump, Kudüs Müslümanların Kırmızı Çizgisidir. Filistin Halkının Yaraları Kanamaya Devam Ederken, Her Gün H
- Hem parası yok, hem konuşuyor
- Chp’li Aktuğ’un Paylaşımına Suç Duyurusu
- Türkiye, Üsküp’teki Engellilere Elini Uzatıyor
- Burdur Esnaf Odaları Birliği’nden Yılsonu Değerlendirmesi
- Ormandan Topladıkları Mantar Zehirledi
- Anaokulu Öğrencileri Asker Ağabeylerini Unutmadı
- Diyarbakırlı Sporcudan Bronz Madalya
- Bakan Kaya Kadınlarla Birlikte Anıtkabir’i Ziyaret Etti
- 450 Suç Dosyası Bulunan Çete Çökertildi
- Hakkari’de Av Bayileri Denetlendi
- İki Otomobilin Kafa Kafaya Çarpıştığı Kaza Anı Kamerada
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abd’nin Kudüs’ü İsrail’in Başkenti Olarak Tanıyacağı Yönündeki İddialara Sert Çıkarak, "Sayın Trump, Kudüs Müslümanların Kırmızı Çizgisidir. Filistin Halkının Yaraları Kanamaya Devam Ederken, Her Gün H
IHAAW122436-SIY/05-12-2017 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacağı yönündeki iddialara sert çıkarak, "Sayın...
- Yorumlar 0
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abd’nin Kudüs’ü İsrail’in Başkenti Olarak Tanıyacağı Yönündeki İddialara Sert Çıkarak, "Sayın Trump, Kudüs Müslümanların Kırmızı Çizgisidir. Filistin Halkının Yaraları Kanamaya Devam Ederken, Her Gün HIHAAW122436-SIY/05-12-2017 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacağı yönündeki iddialara sert çıkarak, "Sayın...
Chp’li Aktuğ’un Paylaşımına Suç DuyurusuAK Parti Mudanya İlçe Başkanı Ahmet Murat Ünal ve İlçe Gençlik Kolları Başkanı Muhammed İzzet Dursun, sosyal paylaşım sayfasından cumhurbaşkanına...
Bakan Kaya Kadınlarla Birlikte Anıtkabir’i Ziyaret EttiAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ve AK Partili kadın milletvekillerinden...
Bahçeli: "Neymiş, Mhp Ne Derse O Yapılıyormuş. Mhp İktidara Yön Veriyormuş"MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Neymiş, MHP ne derse o yapılıyormuş. MHP iktidara yön veriyormuş. Altını kalın olarak çiziyor ve buradan sesleniyorum:...
Bahçeli: "Abd’de Kurulan Yanlı, Yaftalı Ve Siyasi Mahkemelerde Türkiye Yargılanmaktadır. Buna Razı Olamayız"MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "ABD'de kurulan yanlı, yaftalı ve siyasi mahkemelerde Türkiye yargılanmaktadır. Buna razı olamayız, buna sessiz kalamayız,...
- İranlı Mühendislerin Sağlık Durumları İyi
- Şehit Ailelerinin Torba Yasa Sevinci
- Chp’li Aktuğ’un Paylaşımına Suç Duyurusu
- Burdur Esnaf Odaları Birliği’nden Yılsonu Değerlendirmesi
- Kulp’ta Kadın İstihdamı Ve Yaşam Merkezinin İnşaatına Başlandı
- Sinop’ta Hamsi 15 Lira
- Gelendost Ülkü Ocaklarından Özel Program
- Özel Çocuklar Polis Olup Telsizle Anons Yaptılar
- 10 Yılda 163 Aile Ev Sahibi Oldu, Binlerce Öğrenciye Burs Verildi
- Alıcık, “Alt Yapısı Tamamlanan Tüm Yollara Parke Taşı Döşenecek”
- Eğirdir’de Genç Çiftçilere Destek Devam Ediyor
- Akarsuya Düşen Türk Bayrağını Çıkaran Lisesi Gençler Konuştu
- Semira Şiko Ve Çocuklarına Konterner Kentte Sıcak Yuva
- Bal Üreticilerine ‘Arı Kek’ Makinesi
- Çalık, Engelliler Gününde Çalışanlarını Unutmadı
- Kayyum İle Lice Hizmet Görmeye Başladı
- Öğretmenlerinin Yeni Aldığı Otomobili Steç Film İle Sardılar
- Artvin’in ‘Engel Tanımayan’ Öğrencilerinden Kurabiye İkramı
- Milletvekili Öztürk Espiye Belediye Başkanı Karadere Hakkında Çıkan İstifa Haberlerini Değerlendirdi
- ‘Öğrenciler Sinema İle Buluşuyor’ Etkinliği Aşkale’de Başladı
1/20
- Amasya'da 530 yıllık Sultan II. Beyazıd Camisi
- 4 bin 500 yıllık erkek iskeletlerinde 'halhal' bulundu
- 'Atatürk Devrimleri' cadde isimlerinde yaşatılıyor
- Tekkeköy’de Coşkulu Sünnet Şöleni
12345678
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.