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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abd’nin Kudüs’ü İsrail’in Başkenti Olarak Tanıyacağı Yönündeki İddialara Sert Çıkarak, "Sayın Trump, Kudüs Müslümanların Kırmızı Çizgisidir. Filistin Halkının Yaraları Kanamaya Devam Ederken, Her Gün H

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abd’nin Kudüs’ü İsrail’in Başkenti Olarak Tanıyacağı Yönündeki İddialara Sert Çıkarak, "Sayın Trump, Kudüs Müslümanların Kırmızı Çizgisidir. Filistin Halkının Yaraları Kanamaya Devam Ederken, Her
IHAAW122436-SIY/05-12-2017 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacağı yönündeki iddialara sert çıkarak, "Sayın...

IHAAW122436-SIY/05-12-2017 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacağı yönündeki iddialara sert çıkarak, "Sayın Trump, Kudüs Müslümanların kırmızı çizgisidir. Filistin halkının yaraları kanamaya devam ederken, her gün hak ihlalleri sürerken İsrail'e destek mahiyetinde böyle bir kararın alınması sadece uluslararası hukukun değil, aynı zamanda insanlık vicdanına vurulmuş ağır bir darbedir. Bu konunun sonuna kadar takipçisiyiz. Eğer böyle bir adım atılacak olursa 5-10 gün içerisinde İslam İşbirliği Teşkilatı Liderler Zirvesini İstanbul'da toplayacağız. Sadece bununla da kalmayacağız. Bu liderler zirvesiyle birlikte, tüm İslam dünyasını o zirvede hareketlendireceğiz. Amerika bütün işleri bitirdi de şimdi de bu mu kaldı? Şu anda Netanyahu İsrail'de kendi iç hesaplaşmalarını bitiremiyor. Biz, kesinlikle son ana kadar buradaki mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Kaldı ki bu bizim diplomatik ilişkilerimizi İsrail'le koparmaya kadar gidebilir. Amerika'yı bölgedeki sorunları daha da derinleştirecek böle bir adım atmaması konusunda buradan ikaz ediyoruz, böyle bir adım atamazsınız. Artık dünya bir bütündür. Bu bütünün içerisinde sizler ben istediğim gibi hareket ederim noktasında hareket ettiğinizde bölgede doğacak sıkıntıları göz ardı edemezsiniz" diye konuştu. 05.12.2017 12:24:36 TSI NNNN

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