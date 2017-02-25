  • BIST 88.258
  • Altın 145,965
  • Dolar 3,5936
  • Euro 3,8018
  • Samsun 22 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 14 °C
  • İzmir 17 °C
  • Ordu 14 °C
  • Sinop 15 °C
  • Giresun 14 °C
  • Amasya 17 °C
  • Rize 14 °C
  • Trabzon 15 °C

Cumhurbaşkanı Erdoğan Açılışını Yaptığı Uluslararası Cnr Kitap Fuarı’nı Gezdi

» »
Cumhurbaşkanı Erdoğan Açılışını Yaptığı Uluslararası Cnr Kitap Fuarı’nı Gezdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün açılışını yaptığı 4'üncü Uluslararası CNR Kitap Fuarı'nda stantları gezdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün açılışını yaptığı 4'üncü Uluslararası CNR Kitap Fuarı'nda stantları gezdi. Stantları gezdiği sırada çocuk kitaplarının yer aldığı bölüme gelen Erdoğan buradan torunları için kitap alırken sevenleriyle de bol bol fotoğraf çekindi.

CNR EXPO Yeşilköy'de 5 Mart Pazar gününe kadar devam edecek olan 4'üncü Uluslararası CNR Kitap Fuarı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açıldı. Açılış konuşmasının ardından stantları gezen Cumhurbaşkanı Erdoğan, stant görevlileriyle sohbet etti. Fuarda yaptığı gezi sırasında Erdoğan'a İstanbul Valisi Vasip Şahin ve yetkililer eşlik etti. Stantları gezdiği sırada çocuk kitaplarının yer aldığı bölüme gelen Erdoğan buradan torunları için kitap aldı. Ardından "Siyasi Liderlik ve Erdoğan" isimli kitabın tanıtıldığı standa gelen Erdoğan, kitapları el yazısıyla imzaladı. Fuara gelen öğrencilerin ise Erdoğan'a yoğun ilgi gösterdiği görüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrencilerle bol bol fotoğraf çekindi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mhp Genel Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Günal: "Hedef Aynı, Vatandaşlara Anlatma Şekli Kendine Özgü Olacak"25 Şubat 2017 Cumartesi 15:48
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: "140 Karaktere Sığdırılmış Aforizmalarla Ancak Yarım Porsiyon Aydın Olunabilir”25 Şubat 2017 Cumartesi 14:38
  • Ak Parti Mkyk Toplantısı Başladı25 Şubat 2017 Cumartesi 14:28
  • Chp Lideri Kılıçdaroğlu’ndan Gençlere “Sandığa Gidin” Çağrısı25 Şubat 2017 Cumartesi 14:28
  • Başbakan Yıldırım: "Yeni Sistem Terörün Sonunu Getirecek"25 Şubat 2017 Cumartesi 14:18
  • Başbakan Yıldırım: "Biz Milletimizin İradesinin Tam Hakim Olacağı Bir Değişiklik Yapıyoruz"25 Şubat 2017 Cumartesi 14:18
  • (Düzeltme) Ak Parti, Referandum İçin Hazırlanan 3 Şarkıyı Kamuoyuna Tanıttı25 Şubat 2017 Cumartesi 13:33
  • Başbakan Yıldırım: "Biz Dilden Değil, Gönülden ‘Evet’ İstiyoruz"25 Şubat 2017 Cumartesi 13:23
  • Ak Parti, Referandum İçin Hazırlanan 3 Şarkıyı Kamuoyuna Tanıttı25 Şubat 2017 Cumartesi 13:03
  • Başbakan Yıldırım: "Yenilikten Kaçanlar Tarih Sahnesinden Yok Olup Giderler"25 Şubat 2017 Cumartesi 12:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti