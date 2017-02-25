Cumhurbaşkanı Erdoğan Açılışını Yaptığı Uluslararası Cnr Kitap Fuarı’nı Gezdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün açılışını yaptığı 4'üncü Uluslararası CNR Kitap Fuarı'nda stantları gezdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün açılışını yaptığı 4'üncü Uluslararası CNR Kitap Fuarı'nda stantları gezdi. Stantları gezdiği sırada çocuk kitaplarının yer aldığı bölüme gelen Erdoğan buradan torunları için kitap alırken sevenleriyle de bol bol fotoğraf çekindi.

CNR EXPO Yeşilköy'de 5 Mart Pazar gününe kadar devam edecek olan 4'üncü Uluslararası CNR Kitap Fuarı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açıldı. Açılış konuşmasının ardından stantları gezen Cumhurbaşkanı Erdoğan, stant görevlileriyle sohbet etti. Fuarda yaptığı gezi sırasında Erdoğan'a İstanbul Valisi Vasip Şahin ve yetkililer eşlik etti. Stantları gezdiği sırada çocuk kitaplarının yer aldığı bölüme gelen Erdoğan buradan torunları için kitap aldı. Ardından "Siyasi Liderlik ve Erdoğan" isimli kitabın tanıtıldığı standa gelen Erdoğan, kitapları el yazısıyla imzaladı. Fuara gelen öğrencilerin ise Erdoğan'a yoğun ilgi gösterdiği görüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrencilerle bol bol fotoğraf çekindi.