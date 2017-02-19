Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman’a Geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış törenine katılmak ve halka hitap etmek için Adıyaman'a geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış törenine katılmak ve halka hitap etmek için Adıyaman'a geldi.

Gaziantep'teki toplu açılış töreni sonrasında, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanında bulunan eski Özel Harekat Şube Müdürlüğünün bahçesindeki piste helikopter ile inen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için geniş güvenlik önlemi alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ve TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın eşlik etti.

Cumhurbaşkanı'nın helikopterinin alana inmesinin ardından "Sayın Cumhurbaşkanım Adıyaman'a hoş geldiniz, sizi görmek istiyorum" diyen Asaf Hasan Çoban isimli çocuk ile kız kardeşi Esin Çoban'ı yanına çağıran Erdoğan, çocuklara oyuncak verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konvoy halinde toplu açılışın yapılacağı Adıyaman Valiliği yanındaki alana hareket etti.