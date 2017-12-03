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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ağrı’dan Müjdeyi Verdi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ağrı’dan Müjdeyi Verdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İbrahim Çeçen Üniversitesi ile üniversiteyi buraya getirdik. Şimdi buradan bir müjde vereceğim. O müjde de İbrahim...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İbrahim Çeçen Üniversitesi ile üniversiteyi buraya getirdik. Şimdi buradan bir müjde vereceğim. O müjde de İbrahim Çeçen Üniversitesine Tıp Fakültesini de getireceğiz. Buradan ülkemizin doktorlarını yetiştireceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beraberindeki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile birlikte AK Parti 6. Olağan Kongresine katılmak üzere Ağrı'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti 6. Olağan Kongresine katılmadan önce dışarıda toplanan vatandaşlara hitap etti. Erdoğan, "AK Partimizin 6. Olağan Kongresinde inşallah çok daha güçlü bir şekilde çıkmayı Rabbimden niyaz ediyorum. Ağrı, Ağrı Dağı kadar yüksek gönüllere sahip bir halk kitlesi ile geleceğe yürüyor. Sizlerle birlikte 2019'u çok daha farklı kucaklamak istiyoruz" dedi.

"Ağrı, Mart ayında yeni hastane ile buluşacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni hastanede gecikmelerin olduğunu belirterek, "Hastanemizde biraz gecikmeler oldu. Mart ayına kadar hastanemizi bitireceğiz. Bu hastane Tıp Fakültesinin afiliyesi olacak. Tıp Fakültesindeki öğrenciler eğitimlerini bu hastanede alacak. Ağrılılar dermanı bu hastane de bulacaklar" açıklamalarında bulundu.

"Bu ülkede halkı hastane ile biz tanıştırdık"

Bu ülkede hastane, eczane alanlarında birçok hizmet verdiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu kadar zaman geldi geçti belediyeyi kime verdiğiniz belli. Belediyeyi 3,5 yıldır alanlar Ağrı'ya ne hizmet verdiler. Seçtiğiniz belediye başkanı nerede? Emaneti kime veriyorsanız hesabını ondan sormalısınız ama emaneti verdiğiniz kişi ortada yok ki, bırakmış birisine çekmiş gitmiş. Mecburen kayyuma belediyeyi teslim ettik. Şimdi Ağrı Valisi kayyum olarak da hizmeti sürdürüyor. Kalan 16 ayda hizmeti sürdürecek. 2019'un Mart ayına hep beraber iyi hazırlanmalıyız. 2019'un Kasım ayını siyasi reform olarak sizlerle birlikte yapağız. Bu ülkede hastane derseniz biz geldik, bu ülkede halkımızı hastanelerle tanıştırdık. Bu ülkede biz geldik eczanelerde benim vatandaşım ilacını rahat alır hale geldi. Bütün hastaneler tomografisi ile MR ile hepsi ile zenginleştirildi. Şimdi de Ağrı en geç Mart'ta yeni hastanesi ile buluşuyor. Tıp Fakültesi ile beraber de İbrahim Çeçen Üniversitesi buraya ayrı bir zenginlik katmış olacak" diye konuştu.

"Vatanımızı bölmeye çalıştılar fırsat vermedik, vermeyeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz tek millet olacağız. Bizde Türkçülük, Kürtçülük, Lazcılık, şuculuk buculuk yok. Bizde tek millet var, tek bayrak var, paçavralar filan önümüze gelmesin. Bayrağımız belli. Tek vatanımız var. Vatanımızı bölmeye çalıştılar fırsat vermedik, vermeyeceğiz. Tendürek'ten tutun Cudi'de Gabar'da teröristleri gömdük, gömüyoruz ve gömeceğiz. Benim halkımın refahını, huzurunu bozanlar şunu bilsinler ki karşılarında bizi bulacaklar. Şehitlerimiz, gazilerimiz bu vatan millet için şehit oldular, gazi oldular. Şimdi de bu birliğimizi koruyalım. Irkçılık yaparsak bir yere varamayız. Tek devletimiz var. Türkiye Cumhuriyeti'nden başka devlet yok. Bu çatı altında yarınlara gideceğiz. Bizi bölemeyecekler, ezanımızı susturamayacaklar. Aramızdaki sevgimizi yok edemeyecekler" şeklide konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kongreye katılmak üzere alandan ayrıldı.

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