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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı İle Görüştü

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı İle Görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Federal Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Federal Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bu akşam yapılan telefon görüşmesinde Suriye meselesinin yanı sıra ikili ilişkiler de ele alındı. Türkiye, Rusya ve İran'ın 22 Kasım'da Soçi'de liderler düzeyinde gerçekleştirdiği üçlü zirve hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Alman mevkidaşı Steinmeier'le bilgi paylaşımında bulunduğu görüşmede, Suriye'deki güncel gelişmeler üzerinde duruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, halihazırdaki sürecin, Suriye'de BM gözetiminde serbest, adil ve tüm Suriyelilerin sandığa gidebilecekleri seçimleri tertip etmeyi hedeflediğine dikkati çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararında öngörüldüğü üzere Suriye halkının öncülüğünde ve sahipliğinde yürütülecek kapsayıcı, serbest, adil ve şeffaf bir siyasi sürecin hayata geçirilmesine büyük önem verdiklerini vurguladı. Soçi'de tertiplenecek Ulusal Diyalog Kongresinin Cenevre'nin alternatifi değil, tamamlayıcısı olacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu kongrede terör örgütlerine yer olmayacağını ifade etti. Görüşmede, Türkiye-Almanya arasındaki ikili ilişkilere de değinildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Alman mevkidaşı Steinmeier, ikili ilişkilere tekrar ivme kazandırmanın önemine işaret ettikleri görüşmede, bu yönde karşılıklı adımlar atılması gerektiğini belirttiler.

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