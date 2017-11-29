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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya’da 10 Tesisin Toplu Açılışını Yaptı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya’da 10 Tesisin Toplu Açılışını Yaptı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinden 7.7 milyar TL değerindeki 375 tesisin toplu açılışını gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinden 7.7 milyar TL değerindeki 375 tesisin toplu açılışını gerçekleştirdi. 375 eser arasında yer alan Antalya'daki 259 milyon TL değerindeki 10 tesisin açılışı ise Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Gökçeler Barajı alanında gerçekleşti.

Açılış törenine Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Gazipaşa Belediye Başkanı Adil Çelik, DSİ 13. Bölge Müdürü Hayrullah Coşkun, AK Parti Antalya İl Başkanı Rıza Sümer, AK Parti Gazipaşa İlçe Başkanı Yakup Pişkin ve çok sayıda davetli katıldı.

Külliyede yaptığı konuşmanın ardından açılışları gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayınla Gökçeler Barajında hazır bulunan Vali Münir Karaloğlu ile görüştü. İlçe halkının baraj inşaasından dolayı duyduğu memnuniyeti Erdoğan'a ileten Karaloğlu, barajın hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Konuşmanın ardından Erdoğan'ın "Ya Allah Bismillah" sözlerinin ardından butonlara basılarak açılış gerçekleştirildi.

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