Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir Valiliğini Ziyaret Etti

Balıkesir'de temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir Valiliğini ziyaret etti.
Balıkesir'de Milli Savunma Üniversitesi Kara Astsubay Meslek Yüksek Okulu Komutanlığında mezuniyet törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ardından AK Parti Balıkesir İl Başkanlığının düzenlediği Danışma Meclisi toplantısında konuştu. Temasları sonrasında Erdoğan, Balıkesir Valiliğini ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı karşıladı. Toplantı basına kapalı olarak sürdü.
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