  • BIST 104.539
  • Altın 163,884
  • Dolar 3,9376
  • Euro 4,6999
  • Samsun 10 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 8 °C
  • İzmir 15 °C
  • Ordu 10 °C
  • Sinop 10 °C
  • Giresun 10 °C
  • Amasya 7 °C
  • Rize 7 °C
  • Trabzon 8 °C

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir Valiliğini Ziyaret Etti

» »
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir Valiliğini Ziyaret Etti
Balıkesir'de temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir Valiliğini ziyaret etti.

Balıkesir'de temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir Valiliğini ziyaret etti.

Balıkesir'de Milli Savunma Üniversitesi Kara Astsubay Meslek Yüksek Okulu Komutanlığında mezuniyet törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ardından AK Parti Balıkesir İl Başkanlığının düzenlediği Danışma Meclisi toplantısında konuştu. Temasları sonrasında Erdoğan, Balıkesir Valiliğini ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı karşıladı. Toplantı basına kapalı olarak sürdü.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 15 Temmuz Şehidi Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit’in Anı Evi Açıldı25 Kasım 2017 Cumartesi 17:33
  • Chp Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Konyaaltı Kitap Fuarı’nı Gezdi25 Kasım 2017 Cumartesi 17:23
  • Kütahya İl Müftülüğü’nden Kur’an Kursu Öğreticilerine Kahvaltılı Program25 Kasım 2017 Cumartesi 17:23
  • Kabak Tatlısı Yiyerek "Kadına Şiddete Hayır" Dediler25 Kasım 2017 Cumartesi 17:23
  • Dışişleri Bakanı’ndan Antalyalı Afetzedelere 10 Milyon Tl’lik Yardım Müjdesi25 Kasım 2017 Cumartesi 17:08
  • Sahil Güvenlik Denizde Arızalanan Tekneye Yardım Etti25 Kasım 2017 Cumartesi 17:03
  • İnegöl’e 110 Yeni Halk Otobüsü25 Kasım 2017 Cumartesi 16:58
  • Van’da “Kadına Şiddet İnsanlığa İhanettir” Standı Kuruldu25 Kasım 2017 Cumartesi 16:58
  • Selami Vardar’ın Hizmetleri Kitap Oldu25 Kasım 2017 Cumartesi 16:43
  • Kırım’ın Annesi Rusların Kurbanı Oldu25 Kasım 2017 Cumartesi 16:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti