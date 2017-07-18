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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başpehlivan Unvanını Alan Balaban’ı Tebrik Etti

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başpehlivan Unvanını Alan Balaban’ı Tebrik Etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin finalinde rakibini yenerek başpehlivan unvanını almış olan İsmail Balaban'ı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin finalinde rakibini yenerek başpehlivan unvanını almış olan İsmail Balaban'ı telefonla arayarak tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, altın kemerin bu yılki sahibi olan Balaban'a başarılarının devamı dileğinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde final müsabakasının tamamlanmasının ardından Balaban'a bir tebrik telgrafı da gönderdiği belirtildi.

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