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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bbp Genel Başkanı Destici Ve Heyetini Kabul Etti

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bbp Genel Başkanı Destici Ve Heyetini Kabul Etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezinde BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve beraberindekileri kabul etti. Kabul sonrası parti merkezi önünde gazetecilere açıklama yapan Mustafa Destici, Seçim Kanunu, Siyasi Partiler Kanunu ile ilgili önerilerini Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti heyeti ile paylaştıklarını söyledi. Türkiye'nin kritik bir süreçten geçtiğini belirten Destici, "BBP olarak kurulduğumuz günden bu yana sorumlu bir muhalefet anlayışı ile hareket ettik. Doğru kimden gelirse gelsin yanında durduk, yanlışı kim yaparsa karşısında olduk. Bugün ülkemiz ABD'nin başını çektiği emperyalist, siyonist, terörist, hain, işbirlikçi bir grubun açık tehdidi ve saldırısı altındadır. Bu şartlar altında BBP devletinin, ülkesinin ve seçilmiş yöneticilerinin yanındadır. Bütün siyasi partileri, toplumumuzun her bir ferdini birlikte hareket etmeye, bu tezgahları bozmak için el ele vermeye davet ediyorum" diye konuştu.

"Baraj kaldırılsın, seçim ittifakı yasal hale getirilsin"

Seçim ittifakına ilişkin söylemlerin hatırlatılması üzerine Destici, BBP olarak barajın kaldırılması, seçim ittifaklarının yasal hale getirilmesinin önerileri arasında olduğunu söyledi. Destici, "Seçim işbirliği yapan partiler kendi amblemleri ile görünsünler, ortak bir milletvekili adayı listesi hazırlansın, seçimlerden önce kurulan koalisyonlar seçimden önce oluşsun. Temsilde adaleti ne kadar güçlendirebiliriz bununla ilgili bir gayret içindeyiz" şeklinde konuştu.

600 milletvekilinden 500'ünün 6'lı daraltılmış hali ile ön seçimli ve tercihli sistem ile seçilmesini, diğer 10 milletvekilinin ise Türkiye milletvekili olarak seçilmesini önerdiklerini kaydeden Destici, "İllerdeki milletvekili sayısı bugüne kadar nüfus oranına göre belirleniyordu. Biz bunun seçmen sayısı ile belirlenmesini teklif ettik. Adil sonuç almak istiyorsak bunu yapmamız gerekiyor. Uyum yasaları süreci bir fırsattır, hem siyasi partiler yasasındaki antidemokratik uygulamaların kaldırılması, hatta yasa tamamen lağvedilerek yeni bir siyasi partiler yasası yapılsın. Partiler kapatılmasın, parti içinde suç işleyen varsa o kişi ceza alsın. Seçim Kanunu değişecekse demokratik olsun" ifadelerini kullandı.

"Bu cephede havalar olumlu"

İttifakın yasal hale gelmesi konusunda AK Parti kanadından olumlu bir sinyal alınıp alınmadığının sorulması üzerine Destici, "Şunu söylemekle yetinebilirim; evet Türkiye'nin üzerinde kara bulutlar var, farklı noktalardan farklı saldırılar var ama bu cephede havalar olumlu. Siyasi Partiler Yasası, Seçim Kanunu, uyum yasaları ile ilgili olan süreçte havaların olumlu gittiğini ifade edebilirim" açıklamasında bulundu.

Kabule, Başbakan Binali Yıldırım'ın da daha sonra dahil olduğu öğrenildi.

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