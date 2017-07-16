Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe’deki Şehitler Abidesi’ni Açtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesinin karşısında bulunan Şehitler Abidesi'nin açılışını yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesinin karşısında bulunan Şehitler Abidesi'nin açılışını yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinin bahçesinde sabah namazından sonra yaptığı konuşmanın ardından devlet protokolü ile birlikte Beştepe Şehitler Abidesi'nin açılışını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay başkanı Hulusi Akar ve şehit yakınları eşlik etti.

Dört yanında Rabia işaretini temsilen tek bayrak, tek millet, tek vatan ve tek devlet yazılı anıtı inceleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, anıttaki mozolede bulunan Cumhurbaşkanlığı Forsunun üzerine Türkiye Cumhuriyetini temsil eden güneşi taktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra anıtın önünde 16 Türk devletini temsil eden askerlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.