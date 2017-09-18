Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bm’nin Reforme Edilmesi Şarttır"

NEW YORK (İHA) – ABD'nin New York kentinde Türkevi binasının temel atma törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dünya artık BM'nin kurulduğu...

NEW YORK (İHA) – ABD'nin New York kentinde Türkevi binasının temel atma törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dünya artık BM'nin kurulduğu dönemdeki dünya değil. BM'nin reforme edilmesi şarttır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği New York'ta Türkevi binasının temel atma törenine katıldı. Erdoğan, törende yaptığı konuşmada, "Eski Türkevi binası yeri isabetli olmakla birlikte ihtiyacımızı karşılayamaz hale gelmişti. Eski Türkevi binası IBM'den satın alınmış, ülkemiz dış politikasına merkezlik etmiştir. Başbakan olduğum dönemde burası yetmez, daha büyük bir yere kavuşmamız lazım dedim. Bu projenin biran önce tamamlanarak hizmete gireceğine inanıyorum. Türkevi binası dost olarak gördüğümüz tüm halklara da hizmet verecektir. Tam karşısındaki BM binasına asıl misyonunu hatırlatacak şekilde görev yapacağına inanıyorum. BM teşkilatı tüm eksiklerine rağmen dünyada herkesin sesini duyurabildiği yegane küresel çatıdır. Ancak dünya BM'nin kurulduğu dönemdeki dünya değildir. BM'nin reforme edilmesi şarttır. Bu yılki gündemde reform var ancak bu bizim anladığımız manada değil. Asıl reform BM'nin yapısı üzerindeki reformdur. İstanbul'da bir BM merkezi olmasını teklif ettik. 2023 hedeflerimiz Türkiye'nin kendi coğrafyasına ve dünyaya yaptığı katkıları da güçlendirecektir. BM nezdinde yürüttüğümüz etkin diplomasiyi güçlendirmek istiyoruz. Türkevi binası dış politikada hedeflerimizi gerçekleştirmeyi daha da kolaylaştıracaktır" dedi.