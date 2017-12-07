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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çipras Darbeci Askerleri 15-20 Günde İade Edeceğini Söyledi, Hala Yunanistan’dalar"

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çipras Darbeci Askerleri 15-20 Günde İade Edeceğini Söyledi, Hala Yunanistan’dalar"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz darbe süreci sonrasında Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile Yunanistan'a kaçan darbeci askerlerle ilgili...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz darbe süreci sonrasında Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile Yunanistan'a kaçan darbeci askerlerle ilgili yaptığı konuşmasında "Çipras, bana darbeci askerleri 15-20 günde iade edeceğini söyledi. Ama hala Yunanistan'dalar" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz darbe sürecini, yaşadıklarını, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile Yunanistan'a kaçan darbeci askerlerle ilgili konuşmasını ve gündeme dair konuları Yunan Skai TV'ye değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'a kaçan 8 darbeci asker konusuna değinerek "Darbeciler Yunanistan'a kaçınca Çipras'ı aradım ve kendisine "Sevgili dostum bu adamlar darbeye teşebbüs ettiler ve buradan kaçıp Yunanistan'a kaçtılar. Bunların iadesini istiyorum" dedim. Bu ilk gece oldu. Çipras, konu ile ilgileneceğini ve 15-20 günde Türkiye'ye iade edileceğini söyledi. Ama maalesef hala Yunanistan'dalar" diye konuştu.

Erdoğan, 1. Dünya Savaşı'ndan sonra 24 Temmuz 1923 tarihinde imzalanan Lozan Antlaşması'na da değinerek bölgenin kaderini etkileyen tüm anlaşmaların güncellenerek yeniden yapılandırılması gerektiğini ifade etti. Erdoğan, şunları söyledi: "Lozan Anlaşması sadece Türkiye ile Yunanistan'ı ilgilendiren bir anlaşma değil. Tüm bölgeyi ilgilendiriyor. Bu yüzden tüm anlaşmalar güncellenmeli. Bu güncelleme sadece Türkiye ile alakalı değil Yunanistan'la da alakalı. Karşılıklı olarak"

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