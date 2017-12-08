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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma Namazını Gümülcine’de Kıldı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma Namazını Gümülcine’de Kıldı
Yunanistan'ın başkenti Atina'da temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gümülcine'ye geldi.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gümülcine'ye geldi.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eleftherios Havalimanı'ndan Dedeağaç Havaalanı'na inerek kara yoluyla Gümülcine'ye geldi. Gümülcine'deki Kırmahalle Camisi'nde Türk vatandaşlarıyla cuma namazını kılan Erdoğan daha sonra, Chris - Eve Otel'de Batı Trakya Türkleri ile buluşma etkinliğine katılacak. Camiye gelen Erdoğan'ı Gümülcüne seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif, İskece seçilmiş müftüsü Ahmet Mete, Türk azınlık kurum ve kuruluşların temsilcileri ile Bursa Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar karşıladı. Vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan camiye geldiğinde tekbir getirdi.

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