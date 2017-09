Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Devletimizi Yıkmaya Yönelenleri Savunanların Yaklaşım Tarzı Adil Midir?”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye insan hakları dersi vermek isteyenleri sert bir dille eleştirerek, "Devletimizi yıkmaya yönelenleri savunanların...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan New York'taki Plaza Otel'de düzenlenen "Bloomberg Küresel İş Forumu"nda konuşma yaptı. Erdoğan hapiste bulunan gazetecilere ilişkin yorumları değerlendirirken, "Hapiste dedikleriniz çoğu bunların gazeteci filan değil. Çoğu terörist. Bunların çoğu birçok bombalama olaylarına hırsızlığa adı karışmış. Hatta bankamatikleri soyarak yakalanan bunların içinde birçokları var. Yani gazeteciyim demekle gazeteci olunmuyor. Fakat ne yazık ki dışarıdakiler "Ben gazeteciyim" dediği zaman bunları gazeteci sayıyor. Şuanda her yerde yargı makamı var bizde de yargı makamı var. Yargı makamı bunlarla ilgili kararını veriyor. Çıkması gerekenler varsa çıkar. Birçoğu ajanlık görevi yapıyorsa onlarda bunun hesabını verir. Amerika'yla bunu mukayese etmeye kalkarsanız o zaman durum çok daha farklı olur. Şimdi Sayın Trump'a hakaret edenler içeride değil diyorsunuz. Siz Tayyip Erdoğan'a hakaret edenlerin sayısını biliyor musunuz? Ben bunları sayamıyorum bile. Ama her zaman sabretmişimdir. Bunlar teröre karışmışlardır. PKK terör örgütünün bunlar hepsinin içindedir. Yandaşlarıdır. Bir kısmı da FETÖ terör örgütünün yandaşlarıdır. Yargıda bunlarla ilgili kararını vermiştir. Yargı bağımsızdır. Yargıya müdahale edemeyiz" dedi.

"Neredesin Amerikan yargısı"

Erdoğan, 16 Mayıs'ta ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek üzere gerçekleştirdiği ABD ziyaretinde, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'ın resmi konutu önündeki protesto sırasında çıkan olaylar nedeniyle soruşturma açılan korumaları hakkında şunları söyledi: "Çok ilginçtir bunların içinde 4 tanesi olay mahallinde yok. Hatta 2 tanesi Amerika'ya hiç gelmemiştir. Şimdi bunlar hakkında soruşturma açıyorlar. Neredesin sen Amerikan yargısı. Sayın Trump'la bunu görüştüm. Takipçisiyim dedi. Tamamen siyasi bir tavır söz konusu. Bu kararı veren savcının biz kimliğini gayet iyi biliyoruz. Buradaki alınan kararın ne denli yanlış olduğunu sayın başkana da söyledim. Kendileri bu işin federal devletten kaynaklanmadığını eyaletten kaynaklanan bir durum olduğunu bana söyledi. Temenni derim ki bu yanlış düzelir" şeklinde konuştu.

"Devletimizi yıkmaya yönelenleri savunanların yaklaşım tarzı adil midir?"

"Eğer insan haklarındaki pozitif gelişmeyi öğrenmek İstiyorsanız Türkiye'ye gelin" ifadelerini kullanan Erdoğan, "Batıda insan hakları noktasında adalet aramayın. Bakın terör örgütü mensupları Türkiye'den kaçıyor. Sığındıkları yer Almanya. Şuanda ben Almanya'ya 4 bin 500 dosya verdim teröristlerle ilgili. Geri dönüş yok. Amerika'ya 85 koli gönderdim. FETÖ terör örgütünün başıyla ilgili olarak. Ki bunlar yargılama sürecinde değil. Yargılama sürecinde olmadığı halde bunlar bize verilmiyor. Burada adalet nerede acaba. Devletimizi yıkmaya yönelenleri savunanların yaklaşım tarzı adil midir? Her şeyden önce bir defa hukuk içerisinde hareket etmek asıl olandır. Bunlar hukuk içerisinde değil ne yazık ki siyasi manevralarla kararlar verip böyle bir yaklaşım tarzı içerisinde oluyorlar" dedi.