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Cumhurbaşkanı Erdoğan Elektrikli Otobüsle Mabeyn Köşkü’ne Gitti

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Elektrikli Otobüsle Mabeyn Köşkü’ne Gitti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mabeyn Köşkü'ne TEMSA tarafından yapılan elektrikli otobüsle gitti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mabeyn Köşkü'ne TEMSA tarafından yapılan elektrikli otobüsle gitti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'ndeki programın ardından TEMSA tarafından yapılan elektrikli otobüse bindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a otobüste Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve Sabancı Holding Yönetimi Kurulu Başkanı Güler Sabancı eşlik Etti. Güler Sabancı, elektrikli otobüste Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında oturarak otobüs hakkında bilgiler aktardı.

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