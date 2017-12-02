Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas’la Telefonda Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştü. Görüşmede başta Kudüs'ün statüsü olmak üzere Filistin'deki son gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ortadoğu'da kalıcı barış ve istikrarın sağlanabilmesi için, 1967 sınırları dahilinde başkenti Doğu Kudüs olan bir bağımsız ve egemen bir Filistin devleti kurulmasının elzemiyetine dikkati çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kudüs'ün ve Harem-i Şerif'in kutsiyetinin ve tarihi statüsünün muhafazasının tüm İslam ülkeleri için önemli olduğuna işaret ederek, bu hassas konuda uluslararası hukukun ve BM kararlarının ihlal edilmemesi gerektiğini vurguladı. Türkiye'nin Filistinli kardeşlerini haklı davalarında her zaman için desteklemekte olduğuna değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'ye yönelik kısıtlamaların kaldırılmasının da barışa önemli bir katkı olacağını belirtti. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyarlılığından dolayı teşekkür ettiği öğrenildi.