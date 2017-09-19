Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron İle Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü.

Birleşmiş Milletler 72. Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'nin New York kentine gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikili görüşmeleri kapsamında ilk olarak Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile bir araya geldi. Görüşmeye Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak da katıldı.