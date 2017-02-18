Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazianteplilere Müjdeli Haberler Verecek

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gaziantep gezisinde müjdeli haberler vereceğini söyledi.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gaziantep gezisinde müjdeli haberler vereceğini söyledi.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer, Pazar günü Gaziantep'i ziyaret edecek olan Cumhurbaşkanı Recep tayyip Erdoğan'ın programı nedeniyle Gaziantep Valiliğinde düzenlenen değerlendirme toplantısına katıldı.

Milletvekili Uzer, toplantı çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm bölge insanına mitinge davet etti. Uzer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mitingde Gazianteplilere önemli müjdeler vereceğini söyleyerek, "Cumhurbaşkanımız Recep tayyip Erdoğan, inşallah mitingde Gazianteplilerle bir araya gelecek. tüm Gazianteplileri mitinge bekliyoruz. Cumhurbaşkanımız buradan sadece önemli mesajlar vermeyecek, inşallah buraya müjdeli haberlerle gelecek" dedi.