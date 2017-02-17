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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantepspor Forması Dağıtacak

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantepspor Forması Dağıtacak
Gaziantep mitingi için kente gelecek olan Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yapılan Gaziantep Arena'da yer aldığı toplu açılış...

Gaziantep mitingi için kente gelecek olan Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yapılan Gaziantep Arena'da yer aldığı toplu açılış töreninde Gaziantepspor forması dağıtacak.

Gaziantepspor'un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 158 bin 883 metrekarelik alana inşa edilen 35 bin 574 seyirci kapasiteli Gaziantep Arena Stadı'nın da resmi açılışınında gerçekleşeceği toplu açılış töreninde 20 bin adet Gaziantepspor forması dağıtacağı belirtildi.

Açıklamada, "Devlet adamlığını ve Halk adamlığını birleştirerek Milletin Cumhurbaşkanı olan Kıymetli Büyüğümüz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 19 Şubat Pazar günü saat 12.00'da 15 Temmuz Demokrasi Meydanında halkımıza seslenecek ve içlerinde yeni Gaziantep Stadyumumuzun da bulunduğu pek çok dev projenin toplu açılışını gerçekleştireceklerdir. Vatanımızın ve Milletimizin bölünmez bütünlüğü için mücadeleler veren, devlet ve millet kaynaşmasının muhteşem örneklerini ortaya koyan, Türkiye Cumhuriyetinin kayıtsız ve şartsız bekası uğrunda gecesini gündüzüne katarak içte ve dıştaki tüm hain işbirlikçilere rağmen dimdik bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti ve İslam Bayrağını dalgalandıran Sayın Cumhurbaşkanımız, emsaline az rastlanır bir stadyumu Gazi Şehrimize ve Gaziantepspor'umuza kazandırmışlardır. Gaziantepspor'a gönül veren ve kalbi Türkiye için çarpan bütün taraftarlarımızı, Gaziantepspor'umuzun 20 bin formasını Sayın Cumhurbaşkanımızın elinden almak ve kendilerine minnet ve şükranlarımızı iletmek üzere tüm yönetim, teknik ekip ve futbolcularımız ile 15 Temmuz Demokrasi meydanına bekliyoruz" dedi.

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