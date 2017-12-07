Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gecikmiş Adalet, Adalet Değildir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ'cülerin Türkiye'ye iadesiyle ilgili, "Yunan yargısına benim bir çağrım var. O da şudur, gecikmiş adalet adalet...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ'cülerin Türkiye'ye iadesiyle ilgili, "Yunan yargısına benim bir çağrım var. O da şudur, gecikmiş adalet adalet değildir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Yunanistan'ın başkenti Atina'da Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile ortak basın toplantısı gerçekleştirdi. Önümüzdeki dönemde işbirliği konseyin 5 dönem toplantısının Selanik'te düzenleneceğini ifade eden Erdoğan, "Konseyin etkisiyle son yıllarda özellikle ticaret alanında, ekonomide, kültürde, Turizmde birçok adımlar attık. 2016 yılında ikili ticaret hacmimiz 2.6 milyar dolar. Belirlediğimiz hedef 10 milyar dolardı. 2014 den sonra bir geri gidiş oldu. Temennim odur ki bunu yeniden toparlarız. İstanbul-Selanik hızlı tren hattı, İzmir-Selanik feribot hattı, İpsala Kipi sınır kapısında 2.köprü inşaası gibi ulaştırma projelerine önem vermeyi hedefliyoruz.

Ülkemizden 800 bin turist Yunanistan'a, Yunanistan'dan 600 bin turist ülkemize geldi bu da bu konuda ciddi bir alt yapımız olduğunu gösteriyor" dedi.

Yunanistan'la kültürel ilişkilerin geliştirilmesini istediğini belirten Erdoğan, "Ortak kültürel mirasımızın aslına uygun şekilde korunarak aktarılması aynı zamanda halklarımızın da kaynaşmasına, yeniden bir özgüven tesisine vesile olacaktır" diye konuştu.

"Gecikmiş adalet adalet değildir"

Türkiye'nin uzun yıllardır, PKK, DEAŞ, FETÖ gibi eli kanlı çetelerle mücadele ettiğini ifade eden Erdoğan, "Yunanistan da bunlara yabancı değil. 17 Kasım terör örgütünün neler yaptığını biliyoruz. Bu açıdan bizimle en rahat empati kurabilecek ülkelerin başında Yunanistan geliyor. Yunan güvenlik birimlerinin son dönemde attığı adımları takdirle karşılıyoruz. 15 Temmuz gecesi 251 insanımızı şehit eden FETÖ militanlarının adaletle yüzleşmesi büyük önem taşıyor. FETÖ'cü şahısların iadesi ile ilgili sayın Çipras ile olaydan hemen sona başlattığım görüşmede, bugün de Yunan yargısına benim bir çağrım var. O da şudur, gecikmiş adalet adalet değildir. Lütfen bu konu ile ilgili kararı görüşerek, Türkiye'de işkence, idam söz konusu değil, bunların iadesi de mümkündür. Çünkü bunlar darbe gerçekleştiren kişilerdir" dedi.

Türkiye'de şu anda 3 milyonu aşkı mülteci bulunduğuna değinen Erdoğan, mülteciler için Türkiye'nin 30 milyar dolar harcama yaptığını belirtti. Avrupa Birliğinin Türkiye'ye şuana kadar mülteciler için Kızılay'a 850 milyon euro verdiğini belirten Erdoğan, AB'nin Türkiye'ye 2015 ve 2016 yılları arasında 6 milyar euro vereceğini ancak bunun ödenmediğini söyledi.