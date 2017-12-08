Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gümülcine’ye Hareket Etti

Atina temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eleftherios Havalimanı'ndan Gümülcine'ye gelmek üzere yola çıktı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eleftherios Havalimanı'ndan Dedeağaç Havaalanı'na inecek. Oradan karayoluyla Gümülcine'ye geçecek olan Erdoğan, Kırmahalle Camisi'nde cuma namazını kılacak. Daha sonra Erdoğan, Chris - Eve Otel'de Batı Trakya Türkleri ile buluşma etkinliğine katılacak.
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