Cumhurbaşkanı Erdoğan, İbrahim Erkal’ın Eşini Aradı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden sanatçı İbrahim Erkal'ın eşi Filiz Akgün'e başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden sanatçı İbrahim Erkal'ın eşi Filiz Akgün'e başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, ünlü sanatçının vefat haberinin ardından Filiz Akgün'ü telefonla arayarak taziye dileğinde bulundu. Sanatçının vefatından müteessir olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhuma Allah'tan rahmet, geride bıraktığı ailesine ve sanat camiasına başsağlığı diledi.