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Cumhurbaşkanı Erdoğan İle Başbakan Yıldırım’ın Arasındaki Görüşme 4,5 Saat Sürdü

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Cumhurbaşkanı Erdoğan İle Başbakan Yıldırım’ın Arasındaki Görüşme 4,5 Saat Sürdü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım'ın Tarabya Köşkü'ndeki kritik görüşmesi sona erdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım'ın Tarabya Köşkü'ndeki kritik görüşmesi sona erdi. Yaklaşık 4 buçuk saat süren görüşmede ağırlıklı olarak anayasa değişiklik teklifi ve referandum çalışmalarının görüşüldüğü öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 15.00'te Başbakan Binali Yıldırım'ı Tarabya Köşkü'nde kabul etti. Başbakan Yıldırım, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Kampüsü'nde gerçekleştirilen Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma Töreni'nin ardından saat 15.00 sıralarında, Tarabya'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Köşkü'ne geldi. Saat 15.20'de başlayan görüşme yaklaşık 4,5 saat sürdü. Görüşmeye ilişkin herhangi bir açıklama yapılmazken, ikili görüşmede ağırlıklı olarak anayasa değişiklik teklifi ve referandum çalışmaları konularının görüşüldüğü öğrenildi.

Görüşmenin ardından Başbakan Binali Yıldırım Tarabya Köşkü'nden ayrıldı.

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