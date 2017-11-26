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Cumhurbaşkanı Erdoğan İle Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Telefonda Görüştü

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Cumhurbaşkanı Erdoğan İle Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Telefonda Görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani arasında telefon görüşmesi gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani arasında telefon görüşmesi gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani arasında bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede ikili konuların yanı sıra, Soçi ekseninde Suriye'deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel konular da ele alındı.

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