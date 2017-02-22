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Cumhurbaşkanı Erdoğan İle Pakistan Başbakanı Şerif Akşam Yemeğinde Bir Araya Geldi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan İle Pakistan Başbakanı Şerif Akşam Yemeğinde Bir Araya Geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Navaz Şerif ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde akşam yemeğinde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Navaz Şerif ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde akşam yemeğinde bir araya geldi.

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