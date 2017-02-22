Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Navaz Şerif ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde akşam yemeğinde bir araya geldi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan İle Pakistan Başbakanı Şerif Akşam Yemeğinde Bir Araya Geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Navaz Şerif ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde akşam yemeğinde bir araya geldi.
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