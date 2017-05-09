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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı May İle Görüştü

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı May İle Görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Theresa May ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Theresa May ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel sorunlar hakkında da görüş teatisinde bulunuldu. İkili ilişkileri her alanda daha ileriye taşımanın önemini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İngiltere Başbakanı May'in Suriye, Kıbrıs ve Avrupa Birliği konularına da değindikleri kaydedildi.

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