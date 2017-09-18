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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı İbadi İle Görüştü

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı İbadi İle Görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Haydar el-İbadi ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Haydar el-İbadi ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği New York'ta Irak Başbakanı Haydar el-İbadi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede PKK ve DEAŞ başta olmak üzere terörle mücadele ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin düzenlemeyi planladığı referandum ele alındı. İki lider, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin düzenlemeyi planladığı referandumun bölgede gerilimi tırmandırabileceğinin altını çizerken, Irak'ın toprak bütünlüğünün korunması gerektiği vurgulandı.

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