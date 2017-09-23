Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Tezkeresi Oturumunu Meclis’te Takip Edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulu'nda gerçekleştirilecek olan tezkere oturumunu Meclis'ten takip edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulu'nda gerçekleştirilecek olan tezkere oturumunu Meclis'ten takip edecek.

Irak ve Suriye tezkeresi, Başbakan Binali Yıldırım'ın imzasıyla TBMM Başkanlığına gönderilmişti. Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon konusunda hükümete verilen yetkinin bir yıl daha uzatılmasını öngören tezkere, Genel Kurul'daki oturumda oylanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bugünkü oturumu Meclis'ten takip edecek. Oturumun açış konuşmasını TBMM Başkanı İsmail Kahraman yapıyor.