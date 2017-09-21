Cumhurbaşkanı Erdoğan: “İslami Terör İfadesini Hangi Hakla Söylüyorsunuz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "1 milyona yakın Arakanlı topraklarından soykırım yoluyla Bangladeş'e geçmenin gayretinde. Biz hiçbir zaman "Rohingyalı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "1 milyona yakın Arakanlı topraklarından soykırım yoluyla Bangladeş'e geçmenin gayretinde. Biz hiçbir zaman "Rohingyalı Müslümanlara Budistler öldürdü" lafını kullanmadık. Biz Budistleri şirin gösteren kişilere sesleniyorum. İslami terör ifadesini hangi hakla söylüyorsunuz. Müslüman kimseye zarar vermez" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19-25 Eylül tarihlerinde (BM) 72. Genel Kurulu'na katılmak üzere geldiği New York'taki, Marriot Marquise Hotel'de

"Türk Amerikan ve Amerikalı Müslüman Toplumuyla Buluşma" programına katıldı. Erdoğan, programda yaptığı konuşmada, "Yaşadığınız topluma entegre olmak için ne kadar çalışırsanız çalışın bazı kişilerin sizi Amerikalı kimliğiyle göreceklerini buna göre davranacaklarını asla unutmayın. Farklıları bir kenara bırakarak birlikte hareket etmeniz önemlidir. Bir olmak, kardeş olmak demektir hep birlikte hedeflere ulaşmak demektir. Türk Amerikalıların tamamını aynı şemsiye altına toplayan komitenin milli davalarımızda toplu hareket edeceğine katkı sağlayacağına inanıyorum. Barış ve dayanışma yürüyüşünü 23 Nisan'da gerçekleştirdi. Binlerce Amerikalı bayramımızı hep birlikte coşkuyla kutladı. Bu güzel birlikteliğin önümüzde yıllarda artacağını umuyorum" dedi.

"Ülkemiz yıpratılmaya çalışılıyor"

"Amerika'nın çok yerinde terör örgütüne bağlı olan okullar şirketler faaliyet gösteriyor" diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Yılda elde ettikleri gelir 700 milyon dolar ve kara para da aklıyor. ABD'ye 85 koli belge teslim ettik. FETÖ'nün elebaşının teslim edilmesi, örgüt faaliyetlerinin iptal edilmesi konusunda girişimlerimiz oldu. Bunlara karşılık alamadık. Ülkemiz yıpratılmaya çalışılıyor. FETÖ ve diğer terör örgütlerinin gerçek yüzünü göreceğine inanıyorum. FETÖ'nün yaptığı haksızlıkları akıttığını kanı hesabını soracağız. PKK ve bağlantılı örgütlerin saldırılarına cinayetlerini buradaki dostlarına anlatmanızı bekliyoruz. Yalan yanlış iftira yayan kanallar değil sizin gibi dürüst temiz insanlar bildirmelidir. Terör örgütü adına ABD'de faaliyet gösteren kurum ve kişilerin gerçek yüzlerini buradaki namuslu insanlara gösterdiğimiz sürece başarılı olacağız. Terör örgütü itibarı olan hiç kimseyi aranızda barındırmayacağınızı umuyorum. ABD ve dünyanın başka yerlerinde bazı çevreler tarihin gerçeklerini Ermeni soykırımı yaftasını millette yapıştırmak için çaba içindedir. ABD bu konuda verdiği destekten ötürü teşekkür ediyorum. Bu mücadeleye daha fazla destek bekliyoruz. İslam düşmanlığına karşı hep birlikte güçlü duruş sergilemeliyiz."

"Arakanlılar katlediliyor"

Mynmar'da Müslümalara yönelik saldırılara değinen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Mynmar'da katliam var. Arakanlılar katlediliyor. 1 milyona yakın Arakanlı topraklarından soykırım yoluyla Bangladeş'e geçmenin gayretinde. Biz hiçbir zaman "Rohingyalı Müslümanlara Budistler öldürdü" lafını kullanmadık. Biz Budistleri şirin gösteren kişilere sesleniyorum. İslami terör ifadesini hangi hakla söylüyorsunuz. Müslüman kimseye zarar vermez. Bir insan bir insanı öldürmüşse tüm insanlığı öldürmüş gibidir. Terörü itikadi meselesi haline getiren kimseler dinimizi teröre yakıştırma hakkına sahip değildir. Kimse DEAŞ'a Müslümanlığa ithaf etmesin DEAŞ bir terör örgütüdür. Fırat Kalkanı operasyonunda 3 bini aşkın DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirdik. Bizim arzumuz Rakka operasyonunda Amerika YPG ile işbirliği halinde değil de TSK ve ÖSO ile işbirliğinde olsaydı DEAŞ'i temizlemiştik.

Müslümanları terörist ilan etme kampanyasının önüne geçemezsek, tehlike altına girecektir. ABD'de haklarımızı daha ileriyi taşıyabileceğimizi düşünüyorum. Buradaki en büyük darbeyi terör örgütleri vuruyor. DEAŞ, PKK, Boko Haram eylem ve yayınlarına karşı İslami sizler temsil ediyorsunuz. Dünyanın her yerinde faklı inanç gruplarına mensup kişiler tarafından terör eylemi oluyor. Fail Müslümansa İslami terör ilan ediliyor. Aksi halde ise gündemden düşürülüyor. Bugüne kadar Hristiyan terörü, Yahudi terörü, Budist terörü ya da ataeist terörü diye bir şey duydunuz mu? Sadece eylemci Müslümansa inancıyla sıfatlandırılır, değilse edilmez.

Suriye Irak Libya Yemen Filistin gibi yerlerde çatışmalar Somali'de insani dramla yüzleşirken, Mynmar'daki olay yüreğimizi dağladı. Tüm Kızılay ekibimiz Meksika'da ayrım yok. Bir felaket nerde varsa biz oradayız. Dünyadaki en gelişmiş ülkelere yardım konusunda Amerika'dan sonra Türkiye 2. sıradadır. Milli gelire oranla değerlendirdiğimizde Türkiye 1. sıradadır. Arakanlı kardeşlerimize 2012 yılından beri ulaşan yardım 70 milyon doları geçiyor. Kamplardaki Arakanlara elimizden gelen yardımı yaptık yapıyoruz. Arakan Müslümanların durumu tüm insanlığın özellikle Müslümanların imtihanıdır. Acil önlem alınmazsa Bosna'da Ruhan'da benzer felaketi yaşamız an meselesidir. Türkiye olarak bu meselenin sonuna kadar takipçisi olacağız. Arakanlıların hakların korumak hem inancımızın hem kültürümüzün gereğidir. Asıl üzüntü veren ise İslam dünyasının duyarsızlığıdır. Aramızdaki mezhepçilik fitnesini ortadan kaldırmamız gerekiyor. Bizim tek bir dinimiz var o da İslamdır. Yaşadığımız krizler İslam dünyasının yeni bir uyanışa ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Kendimize yeni bir gelecek inşa etmeliyiz."