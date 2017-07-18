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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri’yle Görüştü

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri’yle Görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'yle telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'yle telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Katar Emiri Temim'in 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ndeki coşkuya, bir yıl önce darbe girişimini önlemiş olan Türk halkının kahramanlığına işaret ettiği görüşmede, ikili ilişkilere de değinildi. Katar Emiri Temim'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, İstanbul'da şiddetli yağmur nedeniyle yaşanan sorunlarla ilgili üzüntülerini de dile getirdiği belirtildi.

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