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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırkpınar Başpehlivanı Balaban’ı Tebrik Etti

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırkpınar Başpehlivanı Balaban’ı Tebrik Etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin finalinde rakibini yenerek başpehlivan unvanını alan İsmail Balaban'a...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin finalinde rakibini yenerek başpehlivan unvanını alan İsmail Balaban'a tebrik telgrafı gönderdi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin finalinde rakibini yenerek başpehlivan unvanını alan İsmail Balaban'a bir tebrik telgrafı göndermiştir" denildi.

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