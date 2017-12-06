Cumhurbaşkanı Erdoğan Kudüs Konusunda Ülke Liderleriyle Telefon Görüşmeleri Başlattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kudüs'le ilgili gelişmeleri değerlendirmek amacıyla diğer ülke liderleri ile telefon görüşmeleri başlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kudüs'le ilgili gelişmeleri değerlendirmek amacıyla diğer ülke liderleri ile telefon görüşmeleri başlattı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili olarak Malezya Başbakanı Necip Rezak, Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid Sibsi ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bu sabah telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı görüşmelerde Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma girişiminin Ortadoğu'da barış sürecini sekteye uğratacağına dikkati çekti. Erdoğan, bölgede barış ve istikrar için 1967 sınırları dahilinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin vücut bulmasının şart olduğunu vurguladı. İsrail'in 1980'de aldığı Kudüs'ü ilhak kararının uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletler tarafından reddedilmiş olduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Müslümanlar için de kutsal bir şehir olan Kudüs'ün İslam ülkeleri için son derece hassas bir mesele olduğuna işaret etti. Görüşmelerde Kudüs'ün statüsünü değiştirmeye yönelik her teşebbüsün İslam dünyasından tepki göreceği, barış ve istikrarı olumsuz etkileyeceği ifade edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüştüğü liderlere Türkiye'nin İslam İşbirliği Teşkilatı Dönem Başkanı olarak 13 Aralık'ta İstanbul'da Olağanüstü İslam Zirvesi düzenleyeceğini de belirtti.