Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Kudüs Konusundaki Açıklamalar Uluslararası Hukukun Açıkça Ayaklar Altına Alınmasıdır”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin Kudüs kararına ilişkin, "Yapılan açıklamalar uluslararası hukukun açıkça ayaklar altına alınmasıdır"...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin Kudüs kararına ilişkin, "Yapılan açıklamalar uluslararası hukukun açıkça ayaklar altına alınmasıdır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Yunanistan'ın başkenti Atina'da Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile ortak basın toplantısı gerçekleştirdi. ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs açıklamasına değinen Erdoğan, "Bu karar bölgemizin ve dünyanın barışı adına son derece talihsiz bir açıklamadır. Kudüs Semavi üç dinin kutsal bir mekanıdır. Müslümanların, Hristiyanların ve Yahudilerin. Yapılan açıklamalar her şeyden önce uluslararası hukukun açıkça ayaklar altına alınmasıdır. 1980 BM'nin bu konuda kararı var. Sadece Amerika ve İsrail'den başka o kararı reddeden yok. Tüm dünya o kararı sahiplendi. Şimdi farklı bir yöntemle ben yaptım oldu demek suretiyle bir açıklama yaptılar. Bu talihsiz adımla bölgeyi ciddi manada sıkıntıya sokacaklarına inanıyorum. İslam İş Birliği Teşkilatı Zirve Dönem Başkanı olarak, 13 Aralık'ta İstanbul'da tüm üye ülkelerle bir zirve yapacağız. Oradan bir sonuç bildirgesi çıkacak" dedi.

Ev sahipliği için Yunanistan Başbakanı Çipras'a teşekkür eden Erdoğan, "Aramızdaki dayanışmanın bu birlikteliğin başarılarla gerek siyasi askeri ekonomik ticari turizm kültürel bu alanlarda devam etmesini özellikle arzu ediyorum" diye konuştu.

"Yunanistan'daki vatandaşlarla ilgili konular başka ülkeleri ilgilendiren konular değil"

Yunan Başbakan Aleksis Çipras, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına yanıt vermek için yeniden söz aldı. Türkiye ve Yunanistan'ın İki dost ülke komşu ülke olduğunun altını çizen Çipras, "Komşu ülkeler kendi aralarında konuşmalılar. Şunu söylemek istiyorum, bütün önceki zaman zarfında Lozan ile ilgili sözlerimin tam olarak anlaşılmadığını anladım. Bana söylediğine göre kendisi Lozan anlaşmasının yeniden düzenlenmesi gibi bir şey istemiyor. Yunanistan'ın toprak bütünlüğü ile ilgili olarak herhangi bir durum söz konusu değil. Bizim sınırlarımız Lozan anlaşması ile belirlenmiş sınırlardır. Lozan anlaşması ile ilgili bir güncellemeden bahsediliyor, bu anlaşmanın doğru şekilde uygulanmasından bahsedildi. Trakya'daki Müslüman azınlık ile Türkiye'deki Yunan azınlık bizi yakınlaştıran unsurlar olmalıdır. Müslümanlarla ilgili hükümetimiz hassas davranmakta ancak bu konularla ilgili daha fazla adımla atılması gerektiğine de inanıyorum. Ancak azınlık konularıyla ilgili daha fazla atılması gerektiğine inanıyorum. Yunanistan'daki vatandaşlarla ilgili konular başka ülkeleri ilgilendiren konular değil.Bu bizim konumuz" dedi.

Çipras, Erdoğan'ın Ege'deki, Kıbrıs'taki fikir ayrılıklarından bahsettiğini işaret ederek, "Kıbrıs'la ilgili olarak ben 43 yaşındayım ve 43 yıldır bu mesele açık. Bu çerçevede kimin suçlu olduğuna dair tartışma söz konusu. Bu durum 43 yıldır devam ediyor. Müslüman azınlıklar dinini istediği gibi yaşamalı" şeklinde konuştu.

Kudüs ve Filistin konusunda Yunanistan'ın tezlerinin net olduğunu belirten Çipras, "Yunanistan barış sürecine destek veriyor. Yunanistan 2 devletli bir çözümü desteklemekte. Ben Kudüs'ün tamamının İsrail'in başkenti olarak ABD tarafından tanınmasının barışa hizmet etmediği görüşündeyim. Kırılgan ve hassas bir bölgeden bahsediyoruz. Yangının devam ettiği bir bölgeden bahsediyoruz" diye konuştu.

Çipras'ın açıklamalarına yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan ise şöyle konuştu:

"Batı Trakya'da baş müftü meselesinin atanmış ya da seçilmiş olması konusu çok ciddi bir yaradır. Sayın Başbakan, bu konu çözümüyle ilgili gerekli adımlar atacaktır. Bunu iç meselemiz olarak görmek güzel bir düşünce. Ama müsaade ederlerse en azından ricada bulunmamız herhalde isabetli olur."

Mülteciler konusuna ilişkin Erdoğan, "Mülteciler meselesine yönelik bu konu teknik boyutu çok ileri derecede ve Dışişleri Bakanımız, Yunanistan Dışişleri Bakanı bu işin teknik boyutunu aşmanın yollarını arayacaktır" diye konuştu.

"Kıbrıs'taki asker bulundurma olayı Annan Planı uygulanmış olsaydı bu noktaya gelmemiş olacaktık"

Kıbrıs konusunda da adil, kalıcı bir çözüm bulunması gerektiğine değinen Erdoğan, "Yaşı itibarıyla Çipras'ın "43 yıldır devam ediyor" demesi. Ben de 63 yaşında olduğuma göre aynı şeyleri yaşadım, yaşıyorum. Ben burada ciddi bir tecrübeye sahibim. Bu süreçte minderden kimlerin kaçtığını da çok iyi biliyorum. Bu konuyla ilgili bütün belgeleri bilgileri rahatlıkla verebilirim. Buna hassas davranırsak çok şeyi aşarız diye düşünüyorum. İki de bir asker bulundurma deniyor. Yunanistan asker bulundurmadı mı? Orada asker bulundurma olayı Annan Planı uygulanmış olsaydı bu noktaya gelmemiş olacaktık. Oradaki asker sayısı hepsi belli bir düzene oturtulmuştu. Oradaki referandumda Güney Kıbrıs ters hareket etti. Temenni ederim ki bundan sonraki süreçte bu işi daha iyi ele alır, ortak çalışmalarımızda bunu çözüme kavuştururuz diyorum" dedi.